AK Parti İl Başkanı Tever Akyazı’daydı

Ak Parti İl başkanı Yunus Tever Akyazı İlçe teşkilatının verdiği iftara katıldı. İftar sonrası halkla da bir araya gelen ve “Milletimizle niyetimiz bir” diyen Tever Ramazan ayının birlik ve beraberliğin kardeşliğin en güzel örneklerinin yaşandığı günlerdir. Bu akşam ki samimi ilgileri için Akyazılı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum açıklamış yaptı.

Tever ve beraberindekiler rahatsızlıkları nedeniyle evlerinde tedavi görmekte olan Osman Yılmaz, Bayram Bilgiç, Ahmet Avcı ve Muzaffer Bıçak’ı ziyaret ederek kendilerine geçmiş olsun temennisinde bulundu.

İl Başkanı Tever’e İlçe başkanı Mesut Ekrem, Belediye başkanı Bilal Soykan, Kadın ve Gençlik Kolları başkanları ile İlçe yönetim kurulu üyeleri eşlik ettiler.

Bu arada İlçe başkanı Mesut Ekrem’de bir gün ence “Milletimizle niyetimiz bir” sözleri kapsamında Genel Merkezin talimatlarına uyarak İlçenin Karaçallık ve Alaağaç Mahallelerinde vatandaşla buluşup dertlerini dinledi ve ramazan-ı Şeriflerini kutladı.