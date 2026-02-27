Bakan yardımcılı iftar yemeği

Akyazı KYK Yurdunda verilen iftar yemeğine Altyapı Bakan yardımcısı Osman Boyraz’la birlikte Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan ve Sakarya Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Boz da katıldı.

İftarda gençlerle bir araya gelen başkan yardımcısı Boyraz, ramazan ayının maneviyatından ve atmosferinden bahsetti ve öğrencilerle birlikte sıraya girip yemeğini aldı, oruç açıp iftar yemeği yedi.

Samimi bir ortamda geçen bu buluşmada, öğrencilerde bakan yardımcısına ve diğer protokol üyelerine isteklerini ve beklentilerini söyleme imkanı buldular. Program bu söyleşilerle son buldu.