Sakarya Basınının birlikteliği göz doldurdu

10 Ocak Gazeteciler gününde olduğu gibi bu iftarda da Sakarya’da görev yapan gazeteciler birlikteydi.

Sakarya Valimiz Rahmi Doğan ve Sakarya Büyükşehir Belediye başkanımız Yusuf Alemdar’ında katıldığı iftar programı görkemli bir iftar programı olarak hafızalara kazındı.

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti, Sakarya Gazeteciler Birliği. RATED VE Adapazarı Gazeteciler Derneğinin ortaklaşa düzenlediği iftar yemeği gerçekten görkemliydi ve çok kalabalıktı.

Ellegante Cafe’de Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur ve Sakarya Gazeteciler Birliği başkanı Müjdat Çetin, Valimiz Rahmi Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’da o iftarda birer konuşma yaptılar ve tüm konuşmacılar görülen birliğe ve kalabalığa dikkat çektiler ve memnuniyetleri ifade ettiler.