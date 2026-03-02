AKYAZI’NIN İLK DOKTORLARINDAN MERHUM ZEKERİYA ÖZCAN’IN EŞİ BELKIS ÖZCAN VEFAT ETTİ

İlçemiz Ömercikler Mahallesi halkından Akyazı’nın 1960 lı yıılardaki ilk doktorlarından merhum Zekeriya Özcan'ın eşi, Hakan ve Haluk Özcan'ın anneleri, Haluk Atabek'in kayınvalidesi Belkıs Özcanj vefat etti.
92 Yaşında hayatını kaybeden Merhume Belkıs Özcan’ın cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan öğlen namazına müteakip Merkez Aile mezarlığına defnedildi.
Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI
Taziye : Haluk ATABEK 05322864040