  • Anasayfa
  • Vefat
  • AKYAZI’NIN İLK DOKTORLARINDAN MERHUM ZEKERİYA ÖZCAN’IN EŞİ BELKIS ÖZCAN VEFAT ETTİ
Vefat
Giriş Tarihi : 02-03-2026 15:52

AKYAZI’NIN İLK DOKTORLARINDAN MERHUM ZEKERİYA ÖZCAN’IN EŞİ BELKIS ÖZCAN VEFAT ETTİ

​​​​​​​İlçemiz Ömercikler Mahallesi halkından Akyazı’nın 1960 lı yıılardaki ilk doktorlarından merhum Zekeriya Özcan'ın eşi, Hakan ve Haluk Özcan'ın anneleri, Haluk Atabek'in kayınvalidesi  Belkıs Özcanj vefat etti.

AKYAZI’NIN İLK DOKTORLARINDAN MERHUM ZEKERİYA ÖZCAN’IN EŞİ BELKIS ÖZCAN VEFAT ETTİ

İlçemiz Ömercikler Mahallesi halkından Akyazı’nın 1960 lı yıılardaki ilk doktorlarından merhum Zekeriya Özcan'ın eşi, Hakan ve Haluk Özcan'ın anneleri, Haluk Atabek'in kayınvalidesi  Belkıs Özcanj vefat etti.

92 Yaşında hayatını kaybeden Merhume Belkıs Özcan’ın cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde  kılınan öğlen namazına müteakip Merkez Aile mezarlığına defnedildi.

Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Taziye : Haluk ATABEK  05322864040

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: