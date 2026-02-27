ESKİ BAKAN FARUK ÇELİK YAKINININ CENAZESİ İÇİN AKYAZIYA GELDİ

​​​​​​​Eski Bakan ve Artvin Milletvekili Faruk Çelik, yakını Dilaver Dinç’in cenazesi için Akyazı’ya gelerek Alaağaç Mahallesi’nde yakını olan Dilaver Dinç için düzenlenen cenaze törene katıldı.

Eski Bakan ve Artvin Milletvekili Faruk Çelik, yakını Dilaver Dinç’in cenazesi için Akyazı’ya gelerek Alaağaç Mahallesi’nde yakını olan Dilaver Dinç için düzenlenen cenaze törene katıldı. Akyazı Alaağaç Mahallesi halkından, merhum Nedim Dinç'in oğlu, İsmail Akan'ın damadı,Yaşar Dinç'in kardeşi,Şakir ve Halil Akan'ın Enişteleri Dilaver Dinç vefat etti. Cenazesi bugün Alaağaç Mahallesi Yavuz Sultan Selim Han Camii'nde Cuma sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Cenazeye Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak ta görev yapan Artvin Milletvekili Faruk Çelik te katıldı.