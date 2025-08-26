Su alt yapısı miyadını doldurdu Her gün bir yer patlıyor

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Şose ve Orta Mahalleye içme suyu taşıyan isale hattında sık sık meydana gelen patlamalar hem her iki mahalle muhtarı Nail Ünlütürk ve Murat Çakmakçı’yı

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Şose ve Orta Mahalleye içme suyu taşıyan isale hattında sık sık meydana gelen patlamalar hem her iki mahalle muhtarı Nail Ünlütürk ve Murat Çakmakçı’yı hem de her iki mahalle sakinlerini bıktırmış bulunuyor.

İsale hatlarının eskidiğini ve sık sık çeşitli yerlerden patlak verdiğini belirten iki mahalle muhtarı, bu patlaklardan bizde, mahalle sakinleri de ve SASKİ çalışanları da bıktı. Ama yapacak bir şey yok. Biz patlağın haberini veriyoruz ve yerini gösteriyoruz SASKİ de gelip onarıyor. Onarım tamamlanana kadar mahallelerimiz susuz kalıyor dediler.

Mahallelerimizin sağlıklı ve kesintisiz su içebilmeleri ve su kaybı yaşamamak için isale hattımızın yenilenmesi gerekir diyen Muhtarlar, Akyazı ve Büyükşehir Belediye başkanımızdan bu konuda destek istiyoruz açıklaması yaptılar.