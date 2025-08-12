Sorgum sudan otunun tanıtımı yapıldı

​​​​​​​Akyazı’nın Batakköy Mahallesinde bir tarlada mısır tarımına alternatif ürün olarak düşünülen ve deneme ekimi yapılan “sorgum sudan otu” bitkisinin tanıtımı yapıldı.

Öncülük yaptığı, sponsor ve ürünün alıcısı konumunda olan ASAŞ bu bitkiden elde edilecek olan enerjiyle ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Mısır ürününe alternatif olması beklenen “Sorgum Sudan Otu” bitkisinin tanıtımı tarla gününe de denk getirilerek yapıldı. Etkinliğe Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, yardımcısı Mehmet Öztürk, Ziraat Odası başkanı Ali Şener Bayraktar, İl Tarım Müdürü Asım Baş, İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş, Adapazarı, Erenler, Söğütlü, Karapürçek İlçelerinin Ziraat Odası başkanları, Akyazılı muhtarlar, çiftçiler ve ASAŞ yetkilileri katıldı.

Düzenlenen etkinlikte yetkililer tanıtımı yapılan bitkinin ekilişi, ürünün hasadı, pazarlanması ve çiftçilere kazandıracağı getiriler konularında bilgiler verdi ve aynı yetkililer bu bitkiyi ara üretim olarak öneriyorlar.

Sorgum Sudan otu bitkisi nedir

Sorgum Sudan Otu bitkisi esas itibarıyla Afrika kökenli bir ürün ve kuraklığa dayanaklı bir bitkidir.

Mısır tarımına alternatif olması, veriminin yüksek olması ve kuraklığa dayanıklı olması nedeniyle bölgemize uygun bir ürün olduğu düşünülüyor ve bu nedenle Akyazı’da denemesi yapılıyor. Birkaç çeşidi olan bu bitki yemlik, şekerli ve tanelik olarak üretilebiliyor.

İlçemizin önemli sanayi kuruluşu olan ASAŞ’ da üreticiye alım garantisi veriyor.