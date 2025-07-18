ŞEHRİN MERKEZİNDEKİ BU MANZARA MAHALLELİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

​​​​​​​İlçe Merkezindeki Konuralp Mahallesi sınırları içinde Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne 50 metre mesafedeki eski adıyla Zambak Sokak içinde yer alan ve yıllardan beri inşaat enkazı olarak mahallelinin 1 numaralı sorunu

İlçe Merkezindeki Konuralp Mahallesi sınırları içinde Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne 50 metre mesafedeki eski adıyla Zambak Sokak içinde yer alan ve yıllardan beri inşaat enkazı olarak mahallelinin 1 numaralı sorunu olan ve olmaya da devam eden, evlere enkazdan çıkan akreplerin ve çeşitli böceklerin girdiği ve çirkin bir görüntü veren bu olumsuzluğun bir an önce ortadan kaldırılması Zambak sokak sakinlerinin en büyük isteği.

Mahalle sakinleri inşaat atığında mahalle çocuklarının oynadığını, sağlık sorunu bir yana demir çubuklarının sivri uçlarının dışarıda olması nedeniyle zaman zaman kaza geçirdiklerini, şimdilerde evlerinde onarım yapan vatandaşların da evlerinden çıkan pislikleri bu alana attıklarını belirterek belediyenin sorun daha da büyümeden bu enkazın bir an önce kaldırmasını istiyorlar.

Mahalle Sakinleri Mahalle muhtarını da suçlayarak kendisine durumu ilettiklerini, muhtarın aynı sokağı kullandığını belirterek yıllardan beri bu sorunun çözdüremediğini söylediler. Belediye Başkanımız Bilal Soykan’ın konudan haberi olmadığını düşündüklerini, haberi olsa mutlaka sorunu çözeceğine inandıklarını söyleyen mahalle halkı bir an önce bu sağlıksız manzaradan kurtulmak istiyoruz şeklinde dert yandılar.