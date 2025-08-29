Salihiyedeki Orman Yangını güçlükle söndürüldü

​​​​​​​Akyazı Salihiye Mahallesi ile Küçücek Mahallesi arasında bulunun çamlık alanında dün 14.30 sularında çıkan yangın yapılan müdahaleler sonrası önce kontrol altına alındı ve daha sonra da soğutma çalışmaları yapıldı.

Salihiye Mahallesinde çıkan ve rüzgar ve kuru havanında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Özellikle karadan yapılan müdahale sırasında rüzgarın etkisiyle ateşin yön değiştirmesi üzerine alevlerin içinde kalan müdahale eden ekipler ve vatandaşlar zor anlar yaşadılar.

Çıkan yangına önce bölge halkı traktör, iş makinesi ve tankerleri ile müdahale etti ve daha sonra Akyazı, Sakarya Büyükşehir, Karapürçek ve Hendek belediyelerinin itfaiye ekipleri de yangın mahalline gelerek söndürme çalışması yaptı. Bölge halkından İbrahim Baykan isimli vatandaşın kırıktan dolayı alçıda olan ayağına rağmen traktörüne bağladığı su tankeri ile yangına müdahale ettiği görüldü.

Yangına havadan da müdahale edildi. Yangın mahalline sevk edilen iki yangın söndürme helikopteri de yangına müdahale etti ve karadan müdahale yapanlara helikopterde havadan destek verdi.

İki saat sonra kontrol altına alınan yangın Akyazılıları ve özellikle de yangın mahalline yakın olan yerleşim alanlarında yaşayanları korkuttu.

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan ve Vali yardımcısı ve Akyazı Kaymakam Vekili Haluk Çakmak ile Vali yardımcısı Selda Dural’da yangın bölgesine geldiler ve incelemelerde bulundular.