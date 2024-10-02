SAKARYA VALİSİ RAHMİ DOĞAN AKYAZI’YI ZİYARET ETTİ

Sakarya’nın yeni valisi Rahmi Doğan Akyazı’ya geldi. Yeni Vali Akyazı’daki ilk ziyaretini Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’ye yaptı. Kaymakam Eşki Vali’yi Kaymakamlık binası bahçesinde

Sakarya’nın yeni valisi Rahmi Doğan Akyazı’ya geldi. Yeni Vali Akyazı’daki ilk ziyaretini Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’ye yaptı. Kaymakam Eşki Vali’yi Kaymakamlık binası bahçesinde daire müdürleri ile birlikte karşıladı.

Karşılamada daire müdürleri ile de tokalaşan ve de tanışan vali Doğan Kaymakam Eşki’den ilçe ile ilgili brifing aldı.

Vali Rahmi Doğan 2. Ziyaretini Akyazı Belediyesine yaptı. Belediye Başkanı da ekibi ile birlikte Sakarya’nın yeni Valisini Belediyenin bahçesinde çiçeklerle karşıladı. Başkanın makamına çıkan vali Belediye Başkanı Bilal Soykan’dan belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Kaymakamlık ve Belediyeye yaptığı ziyaretlerin ardından ilçeden ayrılmadan çarşı içinde vatandaşlarla da ayaküstü sohbetler ederek hal hatır sordu.

Vali Rahmi Doğan Akyazı’daki ziyaretlerinin ardından Akyazı’dan ayrılarak Sakarya’ya döndü.