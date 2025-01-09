SAKARYA GAZETECİLER BİRLİĞİ BAŞKANI MÜJDAT ÇETİN 10 OCAK MESAJI YAYINLADI

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı N. Müjdat Çetin, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ kapsamında yaptığı açıklamasında, bugünün bir bayram değil dayanışma günü olduğunu vurgularken, “Mesleki birliktelik ile gazeteciliğin meslek olmasını sağlamak

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur yayımladığı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı gibi Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin de mesj yayımladı. Müjdat Çetin Yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı.

“Mesleki birliktelik şart!’

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı N. Müjdat Çetin, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ kapsamında yaptığı açıklamasında, bugünün bir bayram değil dayanışma günü olduğunu vurgularken, “Mesleki birliktelik ile gazeteciliğin meslek olmasını sağlamak zorundayız” dedi.

Dayanışma Günü

Basın çalışanlarının haklarını düzenleyen 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 tarihinde kabul edilmesi ile 10 Ocak’ın Çalışan Gazeteciler Günü ilan edildiğini belirten Çetin şu açıklamayı yaptı; “Maalesef her geçen gün elimizden alınan haklarımız ile birlikte 10 Ocak bizler için kutlanması gereken günden çok bir dayanışma gününe dönüştü.

Olmazsa olmaz

Demokrasinin olmazsa olmazlarından olan hür basının görevini en iyi şekilde yapabilmesine olanak sağlanması ve basının yaşadığı sorunların bir an önce çözümlenmesi, sadece medya dünyamız için değil ülkemizin yarınları için de büyük önem taşımaktadır.

Ekonomik sıkıntı

Her geçen gün ekonomik sıkıntılar nedeniyle gazetecilerin ekmek kapısı olan gazete, dergi, televizyon, radyo hatta teknoloji ile hayatımıza giren dijital medya olarak nitelendirilen internet haber siteleri gibi kuruluşların da yayın hayatını devam ettiremediğini görmek mesleğimiz adına bizleri gerçekten endişelendiriyor.

Meslek olmalı

Bunun yanı sıra halen bir meslek haline dönüşemediği için elinde cep telefonu olan herkesin, ‘gazeteciyim’ demesinin önüne geçilmesi gerekiyor. İşte bunun içinde her iş kolunu düzenleyen mesleki yasa gibi gazeteciliğinde bir meslek yasası olmalı ve kimlerin gazetecilik yapabileceği burada açıkça belirtilmelidir. Mesleki birlikteliği sağlayarak bu sorunu birlikte aşmalıyız.

Herkese lazım

Hür ve bağımsız basın unutulmasın ki bir gün herkese lazım olabilir. Bu anlayış ile herkesin hür, bağımsız ve işini gerçekten doğru şekilde yapan basına destek sağlaması gerekir. Tüm meslektaşlarımın bu günümüzü bir bayram havasında kutlayacağımız günlere kavuşmamız dileğiyle dayanışma günlerini kutlar, görevlerinde başarılar dilerim”.