Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Anlamlı Sağlık Hizmeti

​​​​​​​ Türk Kızılay Akyazı Kadın Başkanı Sevinç Özer, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Tanrıkulu, SUBÜ Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu Başkanı Esmanur KARAMAN, Başkan Yardımcısı Enes ALİOĞLU, Genç Sağlıkçılar

Türk Kızılay Akyazı Kadın Başkanı Sevinç Özer, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Tanrıkulu, SUBÜ Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu Başkanı Esmanur KARAMAN, Başkan Yardımcısı Enes ALİOĞLU, Genç Sağlıkçılar Topluluğu Başkanı Sena KAZDAL ve Hemşirelik Bölümü öğrencileri ve gönüllülerimiz ile birlikte Dokurcun Mahallesi'nde bir araya gelerek sağlık hizmetlerini mahalle sakinlerine taşıdı. Yapılan etkinlik kapsamında, 60 ev ziyaret edilerek evde yaşayanların sağlık durumları detaylı bir şekilde ölçüldü.

Sağlık hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen ölçümler arasında tansiyon, kan şekeri ve kilo/boy endeksi ölçümleri yer aldı. Mahalle sakinlerinin sağlık durumlarını daha yakından anlamak ve önleyici sağlık hizmetleri sunmak amacıyla yapılan bu ölçümler, bireylerin kişisel sağlık hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak önemli veriler sağladı.

Aynı zamanda, mahallede bulunan kahvehanelerde de sağlık taramaları ve eğitimler düzenlendi. Kahvehane ortamlarında gerçekleştirilen tansiyon, kan şekeri ve kilo/boy endeksi ölçümleri, bireylerin günlük yaşantılarında sağlık konularına daha fazla dikkat etmelerine yönlendirmeyi amaçladı.

Sağlık eğitimi alan mahalle sakinleri, uzman hemşireler ve öğrenciler tarafından bilgilendirilerek sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda önemli bilgiler edindi. Etkinlik, toplumun sağlık konularında farkındalığını artırmanın yanı sıra, bireylerin kendi sağlık durumlarına daha fazla özen göstermelerini teşvik etmeyi hedefliyor.

Bu anlamlı iş birliği sayesinde, Türk Kızılay Akyazı Şubesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, toplum sağlığını geliştirmek adına bir araya gelerek mahalle sakinlerine değerli bir hizmet sunmuş oldular.