Metin Bakır Babasının cenaze namazını kıldırdı

​​​​​​​Akyazı’nın önemli hafız ve hocalarından biri olan ve eğitiminin büyük bölümünü İstanbul’da tamamlayan, yetiştirdiği üç erkek çocuğunu da hafız olarak yetiştiren ve Akyazı’nın Baraka Cami

Akyazı’nın önemli hafız ve hocalarından biri olan ve eğitiminin büyük bölümünü İstanbul’da tamamlayan, yetiştirdiği üç erkek çocuğunu da hafız olarak yetiştiren ve Akyazı’nın Baraka Cami İmam Hatibi iken emekliye ayrılan Yusuf Bakır bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Yetiştirdiği üç din görevlisi olan ve görevlerini tamamlayıp babaları gibi emekliye ayrılan Metin, Burhan ve Abdurahim Bakır’ın ikamet etmekte olduğu Kuzuluk Şose Mahallesindeki evinde hayatını kaybeden babaları Yusuf Bakır’ın (86) evinden helallik alınarak alındıktan sonra getirildiği Akyazı Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Camide kılınan Cuma namazı ve ardından oğlu Metin Bakır tarafından kıldırılan cenaze namazından sonra Yuvalak Mahallesindeki aile mezarlığına defnedildi.

Kalabalık cemaatin katıldığı cenaze namazında Yusuf Bakır’ın hayatta iken yaptıkları iyilikler konu edildi ve dualarla ebedi istirahatgahına uğurlandı.