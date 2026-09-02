AKYAZI PAZARININ ATEŞİ DÜŞMÜYOR

​​​​​​​Haftanın Çarşamba günleri kurulan kapalı Pazar yerinde fiyatlar cep ve el yaktı.

Haftanın Çarşamba günleri kurulan kapalı Pazar yerinde fiyatlar cep ve el yaktı.

Sergiler üzerindeki ürünlere bakan vatandaşlar fiyatları yüksek bulunca oradan ayrılıp alışverişini akşam saatlerine bırakmayı uygun buldu.

Sarımsak ve Bamya pazarın krallarıydı. Bu ürünlerden bamya 200 liradan sarımsak ise 300 liradan satıldı.

Sebze ve meyvenin en çok olduğu aylarda bir türlü ucuzlamayan bu ürünlerin fiyatları şöyleydi; Yerli Domates 25, Taze Fasulye 60, Salatalık 35, Armut 65, Elma 50, İncir 100-130, Beyaz Üzüm 60, siyah Üzüm 75, Kavunun tanesi 50, Barbunya 120 liradan satışa sunuldu.