Akyazı’da fındık alımı başladı

TMO Akyazı’da fındık alımlarını başlattı. Alımların başlaması hem üreticiyi, hem de Ziraat Odası ve Ticaret borsası yetkililerini sevindirdi.

TMO Akyazı’da fındık alımlarını başlattı. Alımların başlaması hem üreticiyi, hem de Ziraat Odası ve Ticaret borsası yetkililerini sevindirdi.

Her iki kurum yetkilileri, alım yapmaya başlanan depoda sürmekte olan alım çalışmalarını bir müddet yerinde izleme imkanı buldular.

Bu arada hem TMO yetkilileri ile hem de fındık vermeye gelen üreticilerle konuşma fırsatı bulan kurum yetkilileri, alımlar hem üreticilerimiz için hem de ülkemize hayırlı olsun temennisinde bulundular ve özellikle de üreticilerle sohbet ederek yaptıkları ziyareti değerlend