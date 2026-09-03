Klarnetçinin müzik ziyafeti

​​​​​​​Gençlik Merkezleri Yaz kulübü kurslarının sona ermesi nedeniyle düzenlenen tören de ikramların yapıldığı ve protokol üyelerinin oturduğu masaya oturan Gençlik Merkezi Müzik Eğitmeni

Gençlik Merkezleri Yaz kulübü kurslarının sona ermesi nedeniyle düzenlenen tören de ikramların yapıldığı ve protokol üyelerinin oturduğu masaya oturan Gençlik Merkezi Müzik Eğitmeni Abdurrahim Coşkun’un klarnetiyle “zurnası” çaldığı şarkılar orada bulunanların kulakların paslarını silerken, emekli öğretmen ve duayen gazeteci Kenan Certel’in de güzel sesi ile seslendirdiği şarkılar günün en şık konusu oldu.

Klarnet eşliğinde ve Kenan Certel tarafından seslendirilen şarkılara orada bulunanların eşlik yapması ise unutulmayacak bir güzellik olarak hafızalara kazındı.