ALAAĞAÇ’LI YALÇIN AİLESİ YASTA

​​​​​​​Alaağaç Mahallesinin köklü ailelerinden Yalçın ailesi bir büyüğünü kaybetmenin acısı ile sarsıldı.

Alaağaç Mahallesinin köklü ailelerinden Yalçın ailesi bir büyüğünü kaybetmenin acısı ile sarsıldı.

Alaağaç Mahallesi halkından, merhum Ahmet Yalçın'ın oğlu, Merhum Rıfat, merhum Cevat, Mehmet ve eski Muhtar Ali Yalçın'ın abileri, Aygün, Ahmet ve Hüseyin Yalçın'ın babaları bir süredir rahatsız olup tedavi gören Ali İhsan Yalçın vefat etti.

Cenazesi bugün Alaağaç Mahallesi Yavuz Sultan Selim Han Camii’nde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından Alaağaç aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI