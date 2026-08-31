EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNAN GURBETÇİ NİYAZİ KARABAYIR AKYAZI’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Aslen Akyazılı olan ve Belçika’da yaşayan Karabayır, tatil için Sakarya’ya geldi. Birkaç gündür Adapazarı’ndaki evinde yalnız kalan Karabayır, eşi tarafından evde silahla vurulmuş hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karabayır’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Akyazı Hanyatak Mahallesi halkından Hacı Mustafa Karabayır'ın oğlu. Mehmet, Ahmet, İsmail, Sabri ve Kadir Karabayır'ın yeğenleri Hasan Karabayır'ın abisi, Akyazı Kızılay şube başkanı Mustafa Birincioğlu ve Ahmet Sevencan'ın kayınbiraderi Niyazi Karabayır'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından Akyazı Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Gazi Süleyman Paşa Cami'nde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından, Akyazı İnönü Merkez Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.