EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNAN GURBETÇİ NİYAZİ KARABAYIR AKYAZI’DA TOPRAĞA VERİLDİ

​​​​​​​Tatil için Belçika'dan Türkiye’ye gelen Adapazarı'ndaki eşi tarafından evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunan 59 yaşındaki Niyazi Karabayır, toprağa verildi.

Aslen Akyazılı olan ve Belçika’da yaşayan Karabayır, tatil için Sakarya ’ya geldi. Birkaç gündür Adapazarı ’ndaki evinde yalnız kalan Karabayır, eşi tarafından evde silahla vurulmuş hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karabayır’ın hayatını kaybettiği belirlendi.