Akyazı Küçücek’te can pazarı

​​​​​​​Küçücek Mahallesinde Cadde üzerinde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza 6 kişi yaralandı.

Küçücek Mahallesinde Cadde üzerinde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre M.D. idaresindeki otomobil ile Halk otobüsü cadde üzerinde çarpıştı. Kaza fındık toplamaya giren otomobilde bulunan sürücü M.B. ile birlikte E.K. E.C.B. F.B. ve S.B. ve otobüs sürücüsü Ş.S. yaralandılar.

Olay mahalline gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yarlıları tedavi edilmek üzere Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdılar.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.