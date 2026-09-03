Gençlik Yaz kulübü Kursları törenle sona erdi

​​​​​​​Akyazı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünün ev sahipliği yaptığı “Gençlik yaz kulübü kursları” düzenlenen güzel kapanışla son buldu.

Akyazı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünün ev sahipliği yaptığı “Gençlik yaz kulübü kursları” düzenlenen güzel kapanışla son buldu.

Düzenlenen sade tören Recep Tayyip Erdoğan spor kompleksinin bahçesinde yapıldı.

Saygı Duruşu ile başlayan sade kapanış töreni istiklal marşımızın okunması ile devam etti. Akyazı İlçe Spor ve Gençlik Merkezi Müdürü Recep Kodalak ile Sakarya Gençlik Hizmetleri İl Müdürü ve eski Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kasım Adem Altun törende günün anlamıyla ilgili olarak birer konuşma yaptılar.

Daha sonra protokol üyeleri birlikte kapanış töreni nedeniyle yeniden kuruluşları yapılan stantları tek tek gezdiler ve her stantta görevli olan öğretmenlerden sergilenen eserlerle ilgili bilgiler aldılar. Törene katılan öğrencilerde bir kez daha doyasıya eğlenme fırsatı buldular.

Gençlik Merkezlerinde eğitim görmekte olan öğrencilerde katılımcılara müzik ziyafeti çektiler.

Düzenlenen törene Belediye başkanına vekalet eden Belediye başkan yardımcısı Ali Özer, İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Şeyda Tok, İl Gençlik Merkezi Müdürü Kasım Adem Altun, Vergi Dairesi Tapu, Nüfus, Seçim İşleri, İcra Müdürleri ve Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü ile Akyazı belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Özmen, Adapazarı, Erenler, Serdivan, Hendek, Sapanca, Pamukova ve Geyve İlçe Gençlik Merkezleri Müdürleri, açtıkları stantlarda görev yapan öğretmen ve öğrencilerle, öğrenci velileri katıldı.

Akyazı Gençlik Spor ve Gençlik Merkezi Müdürü Recep Kodalak ve Müdürlük bünyesinde çalışmakta olan öğretmenler ve usta öğreticiler de güzel bir ev sahipliği yaptılar ve misafirlerine ikramlarda bulundular.