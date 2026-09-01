KIZILAY AKYAZI ŞUBE BAŞKANI MUSTAFA BİRİNCİOĞLU İSTİFA ETTİ

​​​​​​​Bundan tam 8 yıl önce varlığı ile yokluğu bilinmeyen temsilcilik olan Akyazı Kızılay’ının başına geçerek, Akyazı Kızılay’nı yaptığı başarılı çalışmaları ile genel merkezin dikkatlerini üzerine çeken ve

Bundan tam 8 yıl önce varlığı ile yokluğu bilinmeyen temsilcilik olan Akyazı Kızılay’ının başına geçerek, Akyazı Kızılay’nı yaptığı başarılı çalışmaları ile genel merkezin dikkatlerini üzerine çeken ve şube durumuna getiren Mustafa Birinci oğlu çalışmalarının zirvesindeyken ani bir kararla istifa ettiğini kamu oyuna duyurdu.

Birincioğlu’nun istifa ettiği haberi Akyazı’da şaşkınlıkla ve üzüntü ile karşılandı.

Birincioğlu Akyazı Kızılay Şube Başkanlığından istifa ettiğini aşağıdaki veda mesajı ile kamuoyuna duyurdu.

“KIYMETLİ DOSTLARIM, KARDEŞLERİM, ARKADAŞLARIM, HEMŞEHRİLERİM;

Hayatımın en anlamlı, en onurlu ve en kıymetli görevlerinden biri olan ve 13 Mart 2018 tarihinde başlamış olduğum önce temsilcilik ve daha sonra Akyazı Kızılay Şube Başkanlığı görevini, uzun yıllar boyunca büyük bir sorumluluk, gurur ve samimiyetle yürütmenin huzuru içerisindeyim.

Genel Merkezimizle yaptığımız istişareler neticesinde, büyük bir onur ve gururla yürütmüş olduğum Akyazı Kızılay Şube Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum.

Bu karar benim için kolay alınmış bir karar olmadı. Çünkü Kızılay benim için yalnızca bir görev, bir makam veya bir unvan hiçbir zaman olmadı. Kızılay; iyiliğin, dayanışmanın, kardeşliğin, paylaşmanın ve ihtiyaç sahibinin yanında olmanın adıydı.

Bazen bir sofraya sıcak bir yemek koyabilmek, bazen bir çocuğun yüzündeki tebessüme vesile olmak, bazen zor durumda olan bir ailenin kapısını çalmak, bazen de hiçbir karşılık beklemeden bir insanın elinden tutabilmek… İşte bütün bunlar, yıllar boyunca bu görevin benim için taşıdığı gerçek anlamdı.

Görev sürem boyunca edindiğim en büyük tecrübe ise şudur; iyilik, paylaştıkça çoğalan, gönülden gönüle yayıldıkça büyüyen ve insanı insan yapan en güzel değerdir.

Bu süreçte yönetim kurulumuzla, gönüllülerimizle, gençlerimizle, bağışçılarımızla, kamu kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve kıymetli hemşehrilerimizle birlikte çok güzel işler gerçekleştirdik.

Akyazı’mıza, Kızılay’ımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza elimizden geldiğince hizmet etmeye, darda kalanın yanında, ihtiyaç sahibinin kapısında, gönlü kırık olanın yanında olmaya gayret ettik.

Bugün geriye dönüp baktığımda, geride yalnızca yapılan hizmetleri değil; kurulan dostlukları, kazanılan gönülleri, birlikte atılan adımları ve iyilik adına yaşanan tarifsiz güzellikleri görüyorum.

Bu nedenle kendimi çok şanslı ve bahtiyar hissediyorum. Bu görevi bana çok kıymetli insanlar tanıttı. Birlikte yol yürüdüğüm kardeşlerim, dostlarım, gönüllülerimiz ve Kızılay ailem benim için her zaman ayrı bir yerde olacaktır. İnsanların hayatına dokunabilmek, bir hayra vesile olabilmek ve geride güzel bir iz bırakabilmek; makamların ve unvanların çok daha ötesinde bir zenginliktir.

Şimdi ise hayatımın başka ve belki de en güzel dönemlerinden birine adım atıyorum. Aileme, sevdiklerime, özellikle iki evladımın kariyer yolculuklarına ve dünyalar tatlısı torunlarımla geçireceğim güzel günlere daha fazla zaman ayırmak istiyorum.

Yıllar boyunca çalışma hayatının, sorumlulukların ve yoğun temponun içerisinde ihmal ettiğimiz küçük mutlulukları yeniden yaşamak; ailemle daha çok vakit geçirmek, birlikte seyahat etmek, yeni yerler görmek ve hayatın tadını çıkarmak için kendime ve sevdiklerime daha fazla zaman ayırmanın artık zamanı geldiğini düşünüyorum.

Kısacası…Şimdi biraz dinlenme, biraz aile, biraz seyahat ve bolca torun sevme zamanı.

Tam anlamıyla emeklilik moduna geçerken, biricik eşimle ve dünyalar tatlısı iki torunumla yeni yollar keşfetmenin, yeni şehirler görmenin, yeni anılar biriktirmenin hayallerini kuruyorum.

Ama şunu özellikle ifade etmek isterim ki; Görevden ayrılmak, iyilikten ayrılmak değildir. Ben Kızılay’dan, Kızılay da benden ayrılmayacak.

Bugünden sonra da bir Kızılay gönüllüsü olarak, gücüm yettiğince, ömrüm elverdiğince ve imkânım oldukça iyiliğin yanında olmaya, Kızılay’a ve insanımıza katkı sunmaya devam edeceğim.

Çünkü bazı görevler sona erer, bazı makamlar geride kalır; ancak gönülden yapılan iyilikler ve kurulan gönül bağları hiçbir zaman sona ermez. Dilerim bundan sonraki süreçte Kızılay’ımız; özellikle gençlerimizin daha fazla söz sahibi olduğu, yeni fikirlere ve yeniliklere daha fazla açık, istişare kültürünü daha güçlü yaşayan, gönüllülüğü daha da büyüten ve dijital dünyanın imkânlarını iyilik için daha etkin kullanan bir anlayışla yoluna devam eder.

Gençlerimizin enerjisiyle, gönüllülerimizin samimiyetiyle, bağışçılarımızın güveniyle ve Kızılay ailesinin güçlü dayanışmasıyla daha büyük işlere, daha uzak coğrafyalara ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılacağına yürekten inanıyorum.

İyiliğin sınırı yoktur. Bugün Akyazı’da yapılan bir iyilik, yarın dünyanın başka bir köşesindeki bir insanın hayatına dokunabilir. Bizler de bundan sonra iyiliğin daha geniş coğrafyalara ulaşmasını, güzel projelerin çoğalmasını, gençlerin öncülüğünde yeni fikirlerin hayat bulmasını ve Kızılay’ın dünyaya örnek olacak çalışmalarla yoluna devam etmesini gönülden arzu ediyoruz.

Bu vesileyle; Başta Türk Kızılay Genel Merkezimize, bizlere güvenen, destekleyen ve yol gösteren tüm büyüklerimize, Görev sürem boyunca omuz omuza yürüdüğüm yönetim kurulu üyelerimize ve yol arkadaşlarıma, Gece gündüz demeden gönüllü olarak emek veren gönüllülerimize, Kızılay’ın geleceği olduğuna inandığım gençlerimize, İyiliğin çoğalmasına vesile olan bağışçılarımıza, Hayırlarını bizlere emanet ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamıza vesile olan tüm hayırsever kardeşlerimize, Bizlere her zaman destek olan kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, basın mensuplarımıza, yerel yöneticilerimize ve kıymetli hemşehrilerimize Ve en önemlisi bu süreçte bizlere gönlünü açan, duasını ve desteğini esirgemeyen Akyazı halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Bazen bir telefonla, bazen bir mesajla, bazen bir tebessümle, bazen de yalnızca “Yanınızdayız” diyerek verdiğiniz destekleri hiçbir zaman unutmayacağım.

İyi ki yollarımız kesişti. İyi ki birlikte iyiliğe vesile olduk.

İyi ki aynı güzel davanın, aynı güzel duygunun etrafında buluştuk. Yönetimimizle, yol arkadaşlarımızla ve Kızılay gönüllülerimizle birlikte güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Akyazı’mıza ve şubemize elimizden geldiğince değer katmaya, Kızılay’ın iyilik anlayışını daha geniş kitlelere ulaştırmaya gayret ettik.

Eksiklerimiz elbette olmuştur. Kırdığımız, üzdüğümüz veya istemeden gönlüne dokunduğumuz biri olduysa hakkını helal etmesini özellikle rica ediyorum. Benim varsa hakkım, sonuna kadar helal olsun.

Çünkü bu yolculukta hepimizin ortak bir amacı vardı; İnsana hizmet etmek, iyiliği çoğaltmak ve geride güzel bir iz bırakmak.

Gençliğimizi, güzel yıllarımızı ve hayatımızın önemli bir bölümünü iyiliğe, paylaşmaya ve insanımıza hizmet etmeye adamış bir ailenin ferdi ve evladı olmaktan her zaman büyük mutluluk ve gurur duydum. Bundan sonra da aynı duyguyla yaşamaya devam edeceğim.

Belki artık makam odam olmayacak, toplantılarım daha az olacak, programlarım biraz daha seyrekleşecek… Ama iyilik için atan kalbimiz, Kızılay sevgimiz ve insanımıza olan muhabbetimiz hiç eksilmeyecek.

Ama nereye gidersek gidelim, Akyazı’yı, dostlarımızı, Kızılay ailemizi ve birlikte yaşadığımız güzel günleri kalbimizin en güzel yerinde taşımaya devam edeceğiz.

Bana bu güzel görevi yapma şerefini veren, yol arkadaşlığı yapan, güvenen, destekleyen, dua eden ve iyiliğe ortak olan herkese gönülden teşekkür ediyorum.

Bir makamdan ayrılıyorum; fakat bir davadan, bir gönül bağından ve iyilik yolundan asla ayrılmıyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da; İyilikte buluşalım. Güzellikte buluşalım. Dostlukta buluşalım. Gönüllerde buluşalım. Hakkınızı helal edin.Benim sizlere hakkım varsa, helali hoş olsun.Rabbim bizleri iyilikten, güzel insanlardan ve güzel işlere vesile olmaktan ayırmasın.Kızılay’ımıza, Akyazı’mıza, ülkemize ve insanlığa hizmet eden herkesten Allah razı olsun. Görevler değişir, makamlar değişir, zaman geçer…Ama güzel insanların bıraktığı güzel izler ve yapılan iyilikler hiçbir zaman unutulmaz.

Hepinizi Allah’a emanet ediyor, sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. İyilikte ve güzellikte yeniden görüşmek üzere…Hoşça kalın, dostça kalın.

İyilikle kalın. “