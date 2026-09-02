Akyazı’da iki trafik kazası 4 yaralı var

​​​​​​​İlk kaza Akyazı’ya bağlı Salihiye Mahallesinde yaşandı. Bayan sürücü manevra yaparken avluda bulunan eşine çarptı. Çarpmanın

İlk kaza Akyazı’ya bağlı Salihiye Mahallesinde yaşandı. Bayan sürücü manevra yaparken avluda bulunan eşine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Y.K. çöp konteynırına kafasını vurarak yaralandı.

Kazanın ardından olay mahalline gelen sağlık ekibi yaralı Y.K.ya ilk müdahalesinin ardından tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olduğu anlaşılan Y.K. acilen Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarmada kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İkinci kaza ise Akyazı’nın Vakıf Mahallesinde yaşandı. Otoban Vakıf köprüsü mevkiinde meydana gelen kazada İstanbul istikametine gitmekte olan TIR Karayolları Genel Müdürlüğüne ait araca çarptı. Çapma neticesinde Karayolları aracında bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar hiç vakit kaybedilmeden hastanelere sevk edilirken, Jandarma’da kazayla ilgili inceleme başlattı. Bu arada Otoyolun İstanbul istikametinde bölümünde trafik bir müddet durdu. Araçlar çekildikten sonra trafik normale döndü.