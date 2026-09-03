AKYAZI'NIN BİTMEYEN KAZALARI 4 YARALI

​​​​​​​İlk kaza Akyazı’nın Pazarköy Mahallesi Akyazı caddesinde meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

İlk kaza Akyazı’nın Pazarköy Mahallesi Akyazı caddesinde meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Pazarköy Mahallesi Akyazı caddesinde meydana gelen kazada motosiklet ile kamyonet çarpıştı.

A.R.O. nun kullandığı motosiklet S.A.’nın kullandığı kamyonete yan taraftan çarptı. Çarpmadan sonra motosiklet devrildi. Sürücü ile motosiklette bulunan eşi A.O. yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarmada kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

İkinci kaza yeni açılan Akyazı bağlantılı Yahyalı yolunda meydana geldi.

Tarladan evine gitmekte olan R.T. yönetimindeki traktör ile H.D. yönetimindeki ticari araçla çarpıştı.

Kazada traktör yoldan çıktı ve tarlalara devrildi. Ticari araç ise metrelerce savruldu. Kazada traktör ve ticari araç sürücüleri yaralandılar. Yaralılar tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi oldukları öğrenildi.