S.A.B.A.H. DERNEĞİNDEN AKYAZI İLÇE SPOR MÜDÜRLÜĞÜNDE ÖĞRENCİLERE İLK YARDIM VE AFET EĞİTİMİ

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama, Arama Kurtarma Derneği Karne tatili dolayısı ile Akyazı Gençlik Merkezinde spor etkinliklerine katılmakta olan ilkokul öğrencilerine İlkyardım ve Afet eğitimi verdi.

Dernek Başkanı İlhan Durgut ve dernek gönüllüsü Kenan Certel tarafından verilen eğitimde ilk gün boğulmalarda hemlik uygulaması, zehirlenme, kanama gibi durumlarda nasıl davranılacağı, 112 nin nasıl kullanılacağı, kalbi duran bir kişiye kalp masajı nasıl yapılacağı uygulamalı şekilde anlatıldı.

Eğitimin 2. Gününde ise Deprem, sel ve yangın gibi afetlerin tanımı yapılarak depremlerin nasıl meydana geldiği, deprem anında nasıl davranılacağı, deprem anında kaçmayarak çök, kapan, tutun hareketinin önemi belirtilerek uygulanması , deprem çantası ve içinde bulunması gerekli malzemeler tanıtıldı. Ayrıca depren dolayısı ile yıkılması mümkün olan gardrop, dolap ve diğer beyaz eşyalarımızın duvara vidalarla bağlantısının yapılmasının önemi üzerinde duruldu.

Eğitim sonrası söylenen şarkı ve türkülerle öğrenciler neşeli dakikalar yaşadılar.