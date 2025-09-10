​​​​​​​Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama, Arama Kurtarma Derneği olağan Genel Kurul Toplantısı dün gece derneğin Akyazı Fatih Mahallesindeki Eğitim salonunda gerçekleşti.

S.A.B.A.H. DERNEĞİNDE KONGRE BAŞKAN İLHAN DURGUT GÜVEN TAZELEDİ

9 EYLÜL 2025

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama, Arama Kurtarma Derneği olağan Genel Kurul Toplantısı dün gece derneğin Akyazı Fatih Mahallesindeki Eğitim salonunda gerçekleşti.

İkinci toplantı olması nedeniyle çoğunluğun aranmadığı toplantı 25 üyenin hazır bulunmasıyla açıldı. Divanı yönetmek Üzere Divan Başkanlığına Kenan Certel, Katip üyeliklere de Erol Koç ve Hüseyin Demir seçildi.

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve Şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu ve ardından topluca İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Dernek Başkanı İlhan Durgut yönetim Kurulu faaliyet raporunu, ardından kesin hesap raporunu okudu. Raporlar hakkında söz alan olmadı. Her iki rapor ayrı ayrı genel kurulun oylarına sunuldu ve raporlar oy birliği ile kabul edildi.

Denetleme kurulu raporu okundu. Rapor hakkında söz alan olmadı. Yapılan oylamada bu rapor da oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra da seçimlere geçildi. Seçimlere tek liste okunarak genel kurula sunuldu. Yapılan Oylamada oy birliği ile S.A.B.A.H. derneğinin yeni yönetim ve denetleme kurulları oy birliği ile belirlendi.

Buna göre yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri şu isimlerden oluştu.

YÖNETİM KURULU ASİL:1. İlhan Durgut 2. Gülcan İpeksoy 3.Yüksel Gümüş 4.Veysel Erkan 5.Kadir Konar 6.Barış Okçu 7. Yasin Tınmaz

DENETLEME KURULU ASİL: 1.Kenan Certel 2.Hüseyin Demir 3. Ömer Seyfettin Avcı