Başkan Soykan’ın misafirleri Sakarya’dan geldiler. 

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan’ın Sakarya’dan gelen misafirleri vardı. İlk misafiri SASKİ Genel Müdürü Seyfi Sakallıoğlu, diğer misafiri ise Adapazarı Belediye başkanı Mutlu Işıksu oldular.

SASKİ Genel Müdürü Sakallıoğlu ile Akyazı’nın su sorunlarını ve SASKİ tarafından bu yıl Akyazı’da yapılacak olan yatırımlarla ilgili olarak, Adapazarı Belediye başkanı Mutlu Işıksu ile de mesleki görüş alışverişi yaptıklarını söyleyen Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, misafirlerimizi Akyazı belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk ve her iki misafirimizi en iyi şekilde ağırlayıp Sakarya’ya geri gönderdik açıklaması yaptı.