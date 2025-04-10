POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 180. YILI AKYAZI’DA DA TÖRENLERLE KUTLANDI

Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Akyazı Atatürk Anıtı önünde yapılan ilk törende İlçe Emniyet Müdürü Güven Alan Anıta çelen sunarak saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Emniyet Müdürü Güven Alan günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Müdür Alan konuşmasında özetle şunları söyledi.

“ 10 nisan 1945 yılında kurulan polis teşkilatımız her türlü teknolojik gelişmeleri takip ederek günümüze kadar vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması Milli Birlik ve bütünlüğünün korunması gibi son derece önemli görevleri başarı ile yerine getirmiş, bundan sora da aynı kararlılık ve hassasiyetle görevine devam edecektir. Gücünü Milletimizden ve Kanunlardan alan polis teşkilatımız vatandaşlarımızın siyasal düşünce etnik yapı, inanç ve ekonomik özelliklerine göre ayırım yapmaksızın hukukun üstünlüğü, gizlilik, tarafsızlık ve lekelenmeme ilkelerine önem göstererek gerektiğinde görevini hiçe sayarak görevini yerine getirmiş ve görevine aynı kararlılıkla azimle devam etmektedir. Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak sorumluluk bilinci içerisinde mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka uygun olarak hareket ederek vatandaşımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Aynı kararlılıkla suç ve suçlularla mücadelemiz devam edecektir. Akyazı İlçemizde bu şerefli görevi ifa etmemizde bu şerefli görevi ifa etmekten gurur ve onur duymaktayız. Emniyet teşkilatımızın 180 kuruluş yıldönümü münasebetiyle tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, gazilerimize ve emekli meslektaşlarımıza sağlık ve sıhhat dileklerimle görevi başındaki tüm polis teşkilatı mensuplarımızın eş ve çocuklarının 10 Nisan Polis Bayramını kutlar, sağlık ve başarılar dilerim” dedi.

Atatürk anıtı önündeki törenin sona ermesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli merkez mezarlığında yatmakta olan şehit polis Furkan Çelik’in mezarı başında Kuran-ı Kerim okuyarak dua yaptılar. Daha sonra da mezarlıktaki diğer şehit polislerimizin mezarlarını ziyaret ederek dualarını yaptılar.

İlçe Emniyet Müdürü Güven Alan ve beraberindeki emniyet mensupları Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’yi makamında ziyaret ederek tebriklerini kabul ettiler.

Akyazı’daki Gazi Süleyman Paşa camiinde öğle namazı öncesi öncesi şehit polislerimiz için Kuran-Kerim okutularak dua yapılarak ruhlarına bağışlandı.