Ömercikoğlu Kızılay Şubesini ziyaret etti

Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu ve yönetim kurulu üyeleri İsmail Berberoğlu ve Sedat Martin tarafından ağırlanan Ömercikoğlu, Kızılay Şubesinin çalışmaları ve projeleri hakkında başkan Birincioğlu ve yönetim kurulu

Akyazılı sanat yönetmeni ve koreograf Fatih Ömercikoğlu Kızılay Akyazı Şubesini ziyaret etti.

Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu ve yönetim kurulu üyeleri İsmail Berberoğlu ve Sedat Martin tarafından ağırlanan Ömercikoğlu, Kızılay Şubesinin çalışmaları ve projeleri hakkında başkan Birincioğlu ve yönetim kurulu üyelerinden bilgiler aldı ve yapılan çalışmalar nedeniyle de başkan ve yönetimi tebrik etti ve her türlü desteğe varım dedi.

Ömercikoğlu’nun ziyaretinden ve verdiği destek sözlerinden büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Kızılay Şube başkanı Birincioğlu, hem ziyaret için hem de destek sözü için kendisine teşekkür ediyoruz ve başarılarının artarak sürmesini de temenni ediyoruz dedi.