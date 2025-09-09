OKULLARIN AÇILMASI İLE BİRLİKTE İLKÖĞRETİM HAFTASI DA BAŞLADI

​​​​​​​2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılı başladı. Öğrenciler büyük bir heyecan iççinde okullarına gittiler, okullarında çalan zilin ardından saygı duruşunda bulundular ve İstiklal Marşımızı söylediler ve sıra

2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılı başladı. Öğrenciler büyük bir heyecan iççinde okullarına gittiler, okullarında çalan zilin ardından saygı duruşunda bulundular ve İstiklal Marşımızı söylediler ve sıra halinde sınıflarına girip yeni yılın ilk dersini yaptılar.

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ve ilköğretim haftası nedeniyle Atatürk Anıtı önünde sade bir tören düzenledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Anıta çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu ve daha sonra Müzik Öğretmeni eşliğinde törene katılanlarla birlikte İstiklal Marşını söyledi ve böylece hafta nedeniyle düzenlenen ilk tören son buldu.

Anıt önünde düzenlenen çelenk sunum törenine İlçe Milli Eğitim Müdür Hasan Can’ın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü ve Muhtarlar Derneği başkanı ile Milli Eğitim Müdür yardımcıları, bazı okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlköğretim haftasına ilişkin kutlama programını protokolünde katılacağı 11 Eylül 2025 Perşembe günü saat 10.00 da Atatürk İlkokulunda yapılacağını açıkladı.