Okul müdürleri ile yılı değerlendirdiler

​​​​​​​Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can başkanlığında, ilçemizde görev yapan okul ve kurum müdürlerinin katılımıyla 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Okul Müdürleri

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can başkanlığında, ilçemizde görev yapan okul ve kurum müdürlerinin katılımıyla 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Okul Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda eğitim öğretim yılı boyunca ilçemizde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, akademik, sportif, sanatsal ve sosyal alanlarda elde edilen başarılar ele alındı. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, projeler ve gelecek eğitim öğretim yılına yönelik planlamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, yıl boyunca özveriyle görev yapan tüm yönetici, öğretmen ve eğitim çalışanlarına teşekkür ederek, öğrencilerimizin başarılarına katkı sunan okul yöneticilerini tebrik etti.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.