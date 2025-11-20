Öğretmenler Günü kutlanacak

İlk tören 24 Tasım 2025 Pazartesi günü saat 10.30 da İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ın anıta çelenk bırakması ile başlayacak.

Öğretmenler günü, tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da törenle kutlanacak.

İlk tören 24 Tasım 2025 Pazartesi günü saat 10.30 da İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ın anıta çelenk bırakması ile başlayacak.

İkinci tören ise Sosyal Gelişim Merkezinde yapılacak. 24 Kasım günü saat 11.00 de başlayacak olan törene Kaymakam Mustafa İkbal Eşki ve Belediye başkanı Bilal Soykan başta olmak üzere kalabalık bir zevatla birlikte öğrenciler ve öğretmenlerin katılması bekleniyor.

24 Kasım günü akşam saatlerinde Mesleğe yeni giren ve emekli olan öğretmenler için Kılıçoğlu düğün salonunda bir yemek düzenlecek.