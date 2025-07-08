ÖĞRETMENLER BALKAN GEZİSİNDE

Aralarında emekli öğretmen ve gazeteci Kenan Certel’in de bulunduğu çoğunluğu öğretmen olan, rehberliklerini İsmail Yaman ve Güney Çatalbaş’ın yaptığı 44 kişilik Sakarya kafilesi 6 günlük Balkan gezisine çıktı.
Balkan gezisine çıkan Sakarya kafilesinin bir aksilik olmaması halinde 8 Temmuz Salı günü 07.00-08.00 saatlerinde Sakarya’da olması bekleniyor.
8 Akyazı’lının da bulunduğu 44 kişilik Sakarya kafilesi seyahat boyunca 6 balkan ülkesi dolaşacak, tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecekler.