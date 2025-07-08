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ÖĞRETMENLER BALKAN GEZİSİNDE

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ÖĞRETMENLER BALKAN GEZİSİNDE

​​​​​​​Aralarında emekli öğretmen ve gazeteci Kenan Certel’in de bulunduğu çoğunluğu öğretmen olan, rehberliklerini İsmail Yaman ve Güney Çatalbaş’ın

Aralarında emekli öğretmen ve gazeteci Kenan Certel’in de bulunduğu çoğunluğu öğretmen olan, rehberliklerini İsmail Yaman ve Güney Çatalbaş’ın yaptığı 44 kişilik Sakarya kafilesi 6 günlük Balkan gezisine çıktı. Balkan gezisine çıkan Sakarya kafilesinin bir aksilik olmaması halinde 8 Temmuz Salı günü 07.00-08.00 saatlerinde Sakarya’da olması bekleniyor. 8 Akyazı’lının da bulunduğu 44 kişilik Sakarya kafilesi seyahat boyunca 6 balkan ülkesi dolaşacak, tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecekler.