Öğrenciler diyabet gününü kutladı.

Akyazı Sağlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feride Yılmaz danışmanlığında öğrenciler tarafından her yıl düzenlenen 14 Şubat Diyabet günü Akyazı’da da kutlandı.

Öğrenciler şehir merkezinde oluşturdukları stantlarda yanlarından geçenlere çağrıda bulunarak kan şekerlerini ve tansiyonlarını ölçtüler ve riskli gördüklerini de Akyazı Devlet Hastanesine ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirdiler.

Öğrencilerin yaptığı bu girişim geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Akyazılılar tarafından beğeni ile karşılandı.

Yetkililerde, her yıl 14 Kasım tarihinde kutlanmakta olan Diyabet gününü bizde kutladık ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Açtığımız stantlarda diyabet konusunda farkındalık yaratmak, erken tanıda bulunmak istedik şeklinde açıklamada b ulundular.