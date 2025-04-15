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  • ÖĞRENCİ-SANAYİCİ EL ELE PROJESİNDE 2. TUR BAŞLADI. İNÖNÜ ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ BUGÜN A-1 KİMYA YALITIM TESİSLERİNİ ZİYARET ETTİ
Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 15-04-2025 00:44

ÖĞRENCİ-SANAYİCİ EL ELE PROJESİNDE 2. TUR BAŞLADI. İNÖNÜ ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ BUGÜN A-1 KİMYA YALITIM TESİSLERİNİ ZİYARET ETTİ

İnönü Ortaokulu Öğrencileri bu gün Pazarköy-Hasanbey Mahalleleri arasında  faaliyette bulunan A-1 Kimya-Yalıtım tesislerini ziyaret etti.

ÖĞRENCİ-SANAYİCİ EL ELE PROJESİNDE 2. TUR BAŞLADI. İNÖNÜ ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ BUGÜN A-1 KİMYA YALITIM TESİSLERİNİ ZİYARET ETTİ

Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan bazı sanayicilerin başlattığı Sanayici- Öğrenci el ele projesinde 2. Tur başladı.

İnönü Ortaokulu Öğrencileri bu gün Pazarköy-Hasanbey Mahalleleri arasında  faaliyette bulunan A-1 Kimya-Yalıtım tesislerini ziyaret etti.

Öğretmenleri ile birlikte tesislere gelen öğrenciler Tesis sahibi Kenan Yavuz’un rehberliğinde Söve, Strafor, Stropiyer, Su yalıtımı ve Zemin kaplama malzemelerinin üretildiği tesisleri  gezerek bilgilendirildiler.

Öğrenciler bu gezileri sırasında su yalımında kullanılan dünyada sadece bu tesislerde kimyasal olarak üretilen “Jel” yapmayı tesis sahibi Kenan Yavuz ile birlikte yapma fırsatı da buldular.

Tesislerden ayrılmadan önce topluca fotoğraf çektiren öğrenci ve öğretmenler  günlük hayatımızda sıkça kullandığımız bu ürünleri üretim aşamasında görmüş olmaktan memnun kaldıklarını belirtereke tesis sahibi Kenan Yavuz’a teşekkür ettiler.

 

 

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