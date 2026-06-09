Naim Yolcu MKYK’a yeniden seçildi

Büyük Birlik Partisinin yapılan13. Olağan kongresinde Akyazılı eski BBP Akyazı İlçe başkanı ve yine bir önceki genel kurul’da MKYK Üyesi seçilen Naim Yolcu

Büyük Birlik Partisinin yapılan13. Olağan kongresinde Akyazılı eski BBP Akyazı İlçe başkanı ve yine bir önceki genel kurul’da MKYK Üyesi seçilen Naim Yolcu bir kez daha MKYK üyesi seçildi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra bir açıklama yapan Naim Yolcu şunları söyledi “ Beni bu göreve layık gören değerli Partimizin Genel Başkanı Mustafa Destici’ye şükranlarımı sunuyor ve teşekkürler ediyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun en güzel şekilde yaşandığı, büyük bir coşku ve heyecan içinde gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzda seçilen herkesi ve kurultayın mükemmel gerçekleştirilmesine emek veren herkes tebrik ediyorum” dedi.

Naim Yolcu’nun bir kez daha partisinin MKYK’sına seçilmesi Akyazı’da büyük sevinç ve mutluluk yarattı.