MUHTARLARDAN BAŞKAN SOYKAN'A ZİYARET

​​​​​​​Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk, Madenler Mahalle Muhtarı Ali Der ve Şerefiye Mahalle Muhtarı Mehmet Menteş Akyazı Belediye

Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk, Madenler Mahalle Muhtarı Ali Der ve Şerefiye Mahalle Muhtarı Mehmet Menteş Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan’ı belediyede ziyaret ettiler.

Kuzuluk Mahalle Muhtarları D-140 karayolu üzerinde mahallelerini birbirine bağlayacak olan köprünün yapımı konusunda başkan Soykan’dan destek isterken, diğer muhtarlar da mahallelerinde yapılmasını istedikleri eksikleri başkan Soykan’a aktardılar.

Ziyaret yapan 4 mahalle muhtarının ortak talebi kahverengi kokarcayla mücadele konusu oldu. Havaların ısınmasından sonra başa bela olan kokarcanın sığındıkları ve saklandıkları yerlerden çıkacaklarını ve yine zarar vermeye devam edeceklerini söyleyerek mücadele konusunda belediyenin daha etkin rol almasını da istemeyi de ihmal etmediler.

Belediye başkanı Bilal Soykan’da Muhtarların ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve belediye olarak hizmetin ve desteğin her konusunda varız dedi.