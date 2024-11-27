MİNİKLERİN KUMBARASINDAN BİN LİRA ÇIKTI

​​​​​​​Akyazı Kuzuluk İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri sınıflarında bulunan yardım kumbarasında biriktirdikleri bin lirayı Gazze’deki çocuklara gönderilmek üzere Ziraat Bankasına giderek Kızılay Akyazı Şubesi hesabına yatırdı. Aldıkları dekontu da Okul Müdürleri Uğur Arslan,

Akyazı Kuzuluk İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri sınıflarında bulunan yardım kumbarasında biriktirdikleri bin lirayı Gazze’deki çocuklara gönderilmek üzere Ziraat Bankasına giderek Kızılay Akyazı Şubesi hesabına yatırdı. Aldıkları dekontu da Okul Müdürleri Uğur Arslan, Müdür Yardımcısı Muhammet Enes Anşin ce sınıf öğretmenleri Elvan Aksoy’la birlikte Kızılay Şubesine giderek yatırmış oldukları paranın dekontunu Başkan Birincioğlu’na verdiler.

Başkan Birincioğlu da dekontu aldıktan sonra şu açıklamayı yaptı. “ Öğrenci kardeşlerimin bu güzel davranışları taktire şayan bir davranıştır. Kendilerine teşekkür ediyorum.”

Okul Müdürü Uğur Arslan da çocuklarımızın bu duygu yüklü düşünceleri öğretmen ve öğrenciler olarak bizleri çok mutlu etmiştir. Dedi ve öğrencilerini bu güzel düşüncelerinden dolayı katladı.