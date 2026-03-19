Milli Eğitim Müdüründen iki ziyaret

​​​​​​​Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve beraberindekiler bazı ziyaretler gerçekleştirdiler. Bunların ilki Şehit Polis Memuru Furkan Çelik’ín ailesi oldu.

Şehit Babası ve Aile efradı ile bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, burada yaptığı konuşmasında şehidimi rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli ailesine de sağlık ve huzur diliyoruz açıklaması yaptı.

Şehit Babası Yunus Çelik’de yapılan ziyaret için teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ın bir diğer ziyareti de yıllarını Akyazı İmam Hatip Lisesinde geçirmiş olan meslek dersi emekli öğretmeni Sadettin Boz’a yaptı.

Yapılan ziyarette konuşan Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, eski günleri yad ettik. Öğretmenimizin bayramını kutladık. Kendisine sağlıklı ve iyi günler temennisinde bulunduk dedi.

Ziyaret edilen öğretmen Sadettin Boz’da yapılan ziyaretten duyduğunu memnuniyeti ifade etti ve misafirlerine teşekkür etti.