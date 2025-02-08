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  • MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN’E  MAARİF MODELİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ SUNDULAR
Eğitim
Giriş Tarihi : 08-02-2025 00:23

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN’E  MAARİF MODELİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ SUNDULAR

9.sınıf öğrencilerimizden Şevval IŞIK ve Esma Nur ÖZKAN Ankara'da yapılan ve Milli Eğitim Bakanı . Yusuf Tekin'in yer aldığı çalıştaya katıldılar.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN’E  MAARİF MODELİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ SUNDULAR

 

Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi Öğrencileri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) Öğrenci Çalıştayına Katıldı.

9.sınıf öğrencilerimizden Şevval IŞIK ve Esma Nur ÖZKAN Ankara'da yapılan ve Milli Eğitim Bakanı . Yusuf Tekin'in yer aldığı çalıştaya katıldılar.

Çalıştayda 27 öğrencinin olduğu Danışma Kurulunda yer alan öğrencilerimiz Maarif Modeli ile ilgili görüş ve önerilerini  Bakan Yusuf Tekin’e sundular.

Buluşmada, dikkat çeken anlardan biri öğrencimizin  Bakan Tekin'e  "Simurg"  benzetmesi oldu.

Öğrencimiz, "Simurg Kuşu Efsanesi"ni anlatarak Bakan Tekin'in Maarif Modeli'ni hayata geçirmek için aldığı risklerin ve karşılaştığı zorlukların farkında olduklarını ifade etti ve Bakan Tekin'e "Siz bizim Simurg'umuzsunuz." sözleriyle hitap etti.

Öğrencilerimiz, ayrıca üzerinde "Simurg Sizsiniz" yazılı bir tabloyu da Bakan Tekin'e hediye etti.

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