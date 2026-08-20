MİLLETVEKİLİ ERDOĞAN AKYAZI'DAYDI

Çiğdem Erdoğan ilk olarak Akyazı AKP Kadın Kolları ve yöneticilerle birlikte kahvaltı yaptı.

Çiğdem Erdoğan ilk olarak Akyazı AKP Kadın Kolları ve yöneticilerle birlikte kahvaltı yaptı. Daha sonra çarşı içinde işletmecisi el değiştiren lokantanın hayırlı olsun temennileriyle açılışını yaptı.

Milletvekili Erdoğan son olarak da Akyazı Belediyesi tarafından yaptırılmakta olan Kızılelma Millet bahçesine gitti ve sürmekte olan çalışmaları bir müddet takip ettikten sonra ve güzel duygular içinde Sakarya’ya geri döndü.

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, AKP İlçe başkanı Mesut Ekrem ve AKP Kadın Kolları başkanı Emine Kır’da Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan'ın Akyazı ziyaretlerinde yanında oldular ve güzel bir ev sahipliği yaptılar.