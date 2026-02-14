Milletvekili Atabek Akyazı’da Partilileri ile buluştu

​​​​​​​AKP Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek Akyazı’ya geldi ve Partilileri ile buluştu.

AKP Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek Akyazı’ya geldi ve Partilileri ile buluştu.

İlçe teşkiulatı tarafından düzenlenen toplantıya katılan Atabek, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda dava yol arkadaşlarımızla birlikte gönül gönüle çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi ve elde ettikleri başarılarına daha büyük başarılar ekleyeceklerini açıkladı.

Düzenlenen bu toplantıya İlçe başkanı Mesut Ekrem, Belediye başkanı Bilal Soykan, Kadın ve Gençlik Kolları başkanları ile Partililer katıldı.

Milletvekili Atabek bu ziyaretinden önde de Belediyeyi ziyaret etti ve kendisini belediye başkanı kapıda karşıladı. Milletvekili Atabek bu ziyaretinde başkan Soykan’a önce geçmiş olsun dileklerini iletti sonra da belediyenin çalışmaları hakkında geniş bilgiler aldı.

Milletvekili Atabek’i bu ziyaretinde İlçe başkanı Mesut Ekrem, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları yalnız bırakmadı bu ziyaret birlikte gerçekleştirildi.