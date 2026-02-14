Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 14-02-2026 19:47

Başkan Soykan’a teşekkür ziyareti

​​​​​​​Akyazı Dokurcun Kış Futbol Turnuvası Komitesi Belediye başkanı Bilal Soykan’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Soykan’a teşekkür ziyareti

Akyazı Dokurcun Kış Futbol Turnuvası Komitesi Belediye başkanı Bilal Soykan’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Teşekkür etme gayesi olan bu ziyarette konuşan misafirler Dokurcunumuza kazandırılan futbol sahamız için belediye başkanımızı ziyaret ediyor ve kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz açıklaması yaptılar ve birde plaket takdim ettiler ve başkan ile ekibini düzenledikleri turnuvanın final maçına davet ettiler.

Belediye başkanı Soykan’da yapılan ziyaret için misafirlerine teşekkür etti ve final maçına gideceği sözünü verdi.

Başkan Soykan’a teşekkür ziyareti

Akyazı Dokurcun Kış Futbol Turnuvası Komitesi Belediye başkanı Bilal Soykan’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Teşekkür etme gayesi olan bu ziyarette konuşan misafirler Dokurcunumuza kazandırılan futbol sahamız için belediye başkanımızı ziyaret ediyor ve kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz açıklaması yaptılar ve birde plaket takdim ettiler ve başkan ile ekibini düzenledikleri turnuvanın final maçına davet ettiler.

Belediye başkanı Soykan’da yapılan ziyaret için misafirlerine teşekkür etti ve final maçına gideceği sözünü verdi.

 

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: