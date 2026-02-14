​​​​​​​Akyazı Dokurcun Kış Futbol Turnuvası Komitesi Belediye başkanı Bilal Soykan’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Teşekkür etme gayesi olan bu ziyarette konuşan misafirler Dokurcunumuza kazandırılan futbol sahamız için belediye başkanımızı ziyaret ediyor ve kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz açıklaması yaptılar ve birde plaket takdim ettiler ve başkan ile ekibini düzenledikleri turnuvanın final maçına davet ettiler.

Belediye başkanı Soykan’da yapılan ziyaret için misafirlerine teşekkür etti ve final maçına gideceği sözünü verdi.

Başkan Soykan’a teşekkür ziyareti

