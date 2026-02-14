Suriyeli Aile Memleketine Döndü

9 yıldan beri ülkemizde mülteci olarak Akyazı’da bulunan İsmail Ali İbrahim ve ailesi ülkelerine dönmek için Akyazı’dan ayrıldılar ve ülkelerine gittiler.

Çocukları Talin ve Abdurahman ile birlikte belediye başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret eden İsmail Ali İbrahim savaş nedeniyle geldikleri Türkiye ve Akyazı’da çok iyi ağırlandıklarını söyledi ve özellikle belediye başkanı Bilal Soykan’ın bulundukları süre içinde kendilerine yaptığı hizmetleri v e yardımları asla unutmayacaklarını belirterek kendisine teşekkür mahiyeti taşıyan bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’da yapılan ziyaretten memnun kaldığını belirtti ve Ülke olarak her zaman mazlumların yanındayız ve yanlarında kalmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı ve kendilerine hayırlı yolculuklar temennisinde bulunmayı da ihmal etmedi.