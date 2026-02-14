Kızılay Ankara Akyazı Kızılayın misafiri idi

​​​​​​​Türkiye Kızılay da görevli Lojistik Operasyon direktörü Davut Karacan ile Lojistik Operasyon Müdürü Taner Öztürk ve Birim yöneticisi Hasan Vural ile Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa

Türkiye Kızılay da görevli Lojistik Operasyon direktörü Davut Karacan ile Lojistik Operasyon Müdürü Taner Öztürk ve Birim yöneticisi Hasan Vural ile Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu birlikte Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret ettiler.

Toplumsal dayanışmanın örneğini simgeleyen bu ziyarette Akyazı’nın başarılarından ve Kızılay’a yaptığı önemli destek ve yardımlarından bahsedildi ve Akyazı belediyesi ile başkanı Bilal Soykan’ın desteklerinden bahsedildi. Karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

Yapılan ziyaret Başkan Soykan’a verilen plaketle son buldu.

Bu arada Kızılay Akyazı Şubesine bir ziyarette Bölge Çözüm Ortağı Murat Aktaş ile Sakarya İl Merkezi Şube Müdürü Şevket Yetim tarafından yapıldı.

Gerçekleşen ziyarette Kızılay Akyazı Şubesinin göstermiş olduğu başarı faaliyetler, saha çalışmaları ve gelecek günlerde yapılacaklar konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Bu ziyaret de Bakan Birincioğlu’nun misafirlerine verdiği plaketle son buldu.