Borçlar Yapılandırılsın

Akyazı Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası başkanı Sezgin Durmuş, SGK, BAĞKUR ve Vergilerin mutlak surette yapılandırılması ve kefalet aracılığıyla kullandırılan kredilerde “borcu yoktur” zorunluluğunun kaldırılmasını istedi.

Sosyal Medya hesabından yaptığı açıklamada bu hususlara dikkat çeken Başkan Sezgin Durmuş, bu taleplerimiz yetkililer tarafından değerlendirilmeli ve hiç zaman geçirmeden de uygulamaya konulmalıdır dedi ve böylece ayakta güçlükle durmaya çalışan esnaf azda olsa rahat bir nefes alır özleri ilei açıklamasını tamamladı.