Mesut Ekrem Mahallelerde

Ak Parti Genel Merkezinin aldığı karar gereği İl ve İlçelerde Mahalleleri gezerek vatandaşlarımızla tek tek görüşme yapan Ak Parti Akyazı İlçe başkanı Mesut Ekrem, geçtiğimiz günlerde Akyazı’nın Seyfeler ve Vakıf Mahallelerini gezdi ve vatandaşlarımızla görüşerek partisinin çizmekte olduğu rotasını anlattı.

Gezilerden sonra bir açıklama yapan İlçe Başkanı Mesut Ekrem şunları söyledi “ Mahallelerimizi gezerek Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını vatandaşlarımıza iletiyoruz. Ramazan ayının birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunu vatandaşlarımızla birlikte hep beraber yaşıyoruz. Bu mübarek ayın rahmeti, bereketi ve huzuru hanelerimizden hizç eksik olmasın.”