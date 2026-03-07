Akyazı’da Enderun Usulü Teravih Namazı Kılındı

​​​​​​​Ramazan ayı kapsamında düzenlenen Enderun usulü teravih namazı Akyazı Gazi Süleyman paşa Camii’nde eda edildi.

Akyazı’lıların muhtemelen ilk defa kıldığı Enderun namazı 5 Mart Perşembe günü Akyazı Gazi Süleyman paşa Camii’nde gerçekleşti.

Osmanlı’dan günümüze kadar gelen Enderun usulü teravih namazında farklı makamlarda ilahiler ve salavatlarla manevi atmosfer daha da zenginleşti.