Kaymakam Eşki “ Akyazı’nın huzuru ve rahatlığı için varız. Bize destek verin”

​​​​​​​Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki Emniyet Müdürü Güven Alan ve Jandarma Bl. Komutanı Üsteğmen Sinan Günaylı ile birlikte İlçede

Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki Emniyet Müdürü Güven Alan ve Jandarma Bl. Komutanı Üsteğmen Sinan Günaylı ile birlikte İlçede görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ile asayişle ilgili bir toplantı düzenledi.

Basın mensuplarına hitaben bir konuşma yapan Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, “ Bizler Akyazı’nın huzuru ve rahatlığı için varız. Siz de yapacağınız haberler ve yazacağınız köşe yazılarınızla bizlere destek verin” diyerek başladığı konuşmasını Akyazı’nın güvenlik açıcısından bir özetini sundu ve bu yılın ilk 8 ayı içinde meydana gelen kazalar, ölü ve yaralı sayıları, meydana gelen trafik kazaları, kesilen para cezaları ve özellikle de uyuşturucuyla yaptıkları mücadele konuları hakkında geniş bilgiler verdi.

Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü de basın mensuplarına aynı konular üzerinde sınırları içindeki güvenlikle ilgili konular da, uyuşturucuyla mücadelede yaptıkları çalışmalar ve yapamadıkları hususlar hakkında bilgiler verdiler.

Hem Kaymakam, hem Emniyet Müdürü, hem de Jandarma Komutanı basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.

Basın mensupları ayrıca bu konuyla ilgili olarak düşüncelerini her üç yetkiliyle paylaştılar.

Özellikle Motosikletler

Akyazı’da nüfus sayısına göre fazlasıyla motosikletin trafikte olduğuna dikkat çeken yetkili ve görevli üçlü, motosiklet kullanıcılarının mutlak surette kask takmaları hususunda uyarılar yaptılar ve kaskın olası bir kazada hayat kurtardığına dikkat çektiler.

Kaçmasınlar

Yine özellikle motosikletlilerin yapılan denetlemeler sırasında ya ehliyetsiz oldukları ya da kaskları olmadığı için süratle denetlenen yerden kaçtıklarına dikkat çeken Kaymakam,

Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı, zaman zaman bu kaçışların sonunun hüsranla bittiğini söyleyerek, denetimlerden kaçılmaması gerektiği üzerinde hassasiyetle durdular ve ya kurallara uyun ve ceza yemeyin, ya da kaçmayın uyarısında bulundular.

Uyuşturucu belası

Gerek Emniyet, gerekse Jandarma olarak uyuşturucu belası ile son derece dikkatli ve etkin biçimde mücadele ettiklerini söylediler ve gençlerimizi bu illetten kurtarmak için sıkı bir çalışma içinde olduklarını, tabiri caizse uyuşturucu satanların bellerini kırdıkları, satıcı konumunda olanların büyük bölümünün de şu an itibarıyla yakalanarak ceza evlerine gönderildiklerini söylediler.

Okulların açılmasına günler kala öğrencilerin bu belaya bulaşmamaları için yoğun bir gayretin içinde olduklarını söyleyen üçlü yetkili, bu hususta alınması gereken bütün tedbirleri aldıklarını yine tabiri caizse “kuş uçurtmamaya” azimli olduklarını da sözlerine eklediler.

Yapacakları sıkı denetimlerle her olumsuzluğun üstesinden gelmeye kararlı olduklarını da ifade eden üçlü yetkili, trafik ve uyuşturucuyla mücadele konularında Akyazı’da görev yapmakta olan basın mensuplarından uyarıcı ve yapıcı destek beklediklerini de sözlerine eklemeyi ihmal etmediler.

Bir kez daha söylüyoruz ki, bizler Akyazı’nın rahatı ve huzuru için görevdeyiz ve varız. Sizlerde basın mensupları olarak Akyazılı olduğunuza göre, trafik ve uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere olumlu ya da olumsuz her konuda sizlerden destek bekliyoruz diyerek düzenlenen toplantıyı sonlandırdılar.

AKYAZI’DA 8 AYLIK DÖNEM İÇİNDE POLİS VE JANDARMA GÖREV SAHALARI İÇİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK OLAYLARI

Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesinde 2026 Yılı Ocak-Eylül Döneminde Motosikletlere Yönelik Yapılan İş ve İşlemler

Yapılan denetimler sonucunda; -

7063 motosiklet/sürücü sorgusu yapılmış olup, 1952 adet sürücüye trafik ceza işlemi uygulanmıştır.

-162 motosiklet trafikten men edilmiştir.

-1379 motosiklet sürücüsüne kask kullanmaması nedeniyle idari işlem yapılmıştır.

-99 motosiklet sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmak nedeniyle idari işlem uygulanmıştır.

-37 motosiklet sürücüsüne tescil plakasız araç kullanmak nedeniyle idari işlem uygulanmıştır.

-2 motosiklet sürücüsüne teknik değişiklik (abart egzoz) yapmak nedeniyle idari işlem uygulanmıştır.

-6 motosiklet sürücüsüne alkollü olarak araç kullanmak nedeniyle idari işlem uygulanmıştır.

Motosikletlerin Karıştığı Kazalar

2026 yılı Ocak-Eylül döneminde ekiplerce müdahale edilen motosiklet cinsi araçların karışmış olduğu;

-29 yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 35 kişi yaralanmıştır.

-0 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Sorumluluk Bölgesinde 2026 Yılı Ocak-Ağustos Döneminde Motosikletlere Yönelik Yapılan İş ve İşlemler

Yapılan denetimler sonucunda;

-3.244 motosiklet/sürücü sorgusu yapılmış olup, 1.164 adet sürücüye trafik ceza işlemi uygulanmıştır.

-61 motosiklet trafikten men edilmiştir.

-760 motosiklet sürücüsüne kask kullanmaması nedeniyle idari işlem yapılmıştır.

-119 motosiklet sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmak nedeniyle idari işlem uygulanmıştır.

-18 motosiklet sürücüsüne tescil plakasız araç kullanmak nedeniyle idari işlem uygulanmıştır.

-16 motosiklet sürücüsüne teknik değişiklik (abart egzoz) yapmak nedeniyle idari işlem uygulanmıştır.

-4 motosiklet sürücüsüne alkollü olarak araç kullanmak nedeniyle idari işlem uygulanmıştır.

Motosikletlerin Karıştığı Kazalar

2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde ekiplerce müdahale edilen motosiklet cinsi araçların karışmış olduğu;

-74 yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 88 kişi yaralanmıştır.

-5 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.

-Meydana gelen 2 yaralanmalı trafik kazasında ise kaza sonrası hastanede 2 kişi hayatını kaybetmiştir.