Maksat Gönüllerde tatlı bir huzur bırakmak

Akyazı Müftülüğü tarafından başlatılan ve Gazi Süleyman Paşa caminde “Baba oğul” sabah namazı buluşması gerçekleşti.

07.30 da huşu içinde kılınan sabah namazı sonrası Akyazı Gençlik Koordinasyonu tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde hediye kazananlar belirlendi ve hediyeleri takdim edildi. Namaz sonrası da hem çocuklara hem de cami cemaatine sıcak çorba ikramında bulunuldu.

İlçe Müftülüğü ve Gençlik Koordinasyon yetkilileri, Diyanet İşleri Başkanlığının talimatlarını yerine getiren bizler sabah namazlarında çocuklarımızı ebeveynleri ile birlikte camimizde görmekten ve gönüllerde tatlı bir huzur bıraktıkları için büyük mutluluk duyduk açıklaması yaptılar ve bu organizasyonun devam edeceğini açıklamalarına eklediler.