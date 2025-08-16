Kurs öğrencilerine ödül yağmuru

​​​​​​​İlçe Müftülüğü tarafından Akyazı Yunus Emre Camiinde açılan “yaz kuran” kursuna giden ve kurs boyu yapılan çalışmalarda başarılı olan kursiyerlere din görevlileri ve cami dernek yönetimi ve Cemaati tarafından hazırlanan ödüllerin dağıtımı yapıldı.

Cami İmam Hatibi Ramazan Bardi, bu yıl 15. Kursumuzu açtık ve bu yılda geçmiş yıllarda olduğu gibi başarılı bir kurs dönemi geçirdik. Bizde Cami görevlileri, Dernek Yönetimi ve Cemaat olarak başarılı çocuklarımızı ödüllendirdik ve düzenlediğimiz sade bir törenle de aralarında bisiklet, çeyrek altın, kitap ve nakit para olan bu ödülleri sahiplerine vermenin engin mutluluğunu yaşadık dedi ve kurslarına katılan kız ve erkek kursiyerlere ve velilerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.